20 Ekim altın yorumları: Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2021 altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde görece yatay bir seyir izledi. Gün içerisinde 1760$ – 1773$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1765,05$ seviyesinden yataya yakın bir düşüşle kapattı. Bugün Asya seansında dolar endeksinde görülen hızlı geri çekilme hareketi paraleline ons altında da yukarı yönlü bir eğilimin oluştuğu izleniyor. Asya seansında 1775$ seviyesi üzerini test eden ons altın, bu sabah saatlerinde ise 1770$ – 1775$ bandında işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda: Hatırlanacağı üzere ons altın geçtiğimiz hafta Cuma günkü kapanışı ile birlikte Eylül ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmıştı (kanal kırılması aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Dünkü yatay seyrin ardından bu sabah saatlerinde ise Cuma günü kırılan kanala doğru bir yükseliş çabası görülüyor.