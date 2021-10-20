20 Ekim altın yorumları: Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2021 altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar, fiyatların yükselişe geçmesinin ardından yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem gördü. Çarşamba gününe aynı seviyelerden başlayan gram altın ile ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2021 altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 20 Ekim altın yorumları ve son gelişmeler...
20 Ekim altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 862,00 lira, Cumhuriyet altını 3.527,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatlarında seyrin nasıl ilerleyeceğini merak eden yatırımcılar, uzman yorumları ve güncel fiyatlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2021 altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 20 Ekim altın yorumları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları:
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 20 Ekim altın yorumları:
Vakıf Yatırım
Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıflığın süreceğini düşünüyoruz. 1.850 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. Ons altında 1.800 kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1.800 üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1.830 bölgesine doğru tepkinin devamını görebiliriz. 1.765-1.745 ve 1.720 ise aşağıda destek olarak izlenmelidir.
Şeker Yatırım
Güne yükselişle başlayan altında bu değerlenme devam ederse 1775 ve 1790 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Alımların zayıflamasıyla kar satışlarının yoğunlaşması durumunda ise 1771 ve 1751 seviyeleri destek oluşturabilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1775 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bugün Asya seansında Dolar Endeksi ve tahvil faizleri gerilerken ons altının bu durumdan güç aldığı izleniyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.58, Dolar Endeksi 93.68 yakınlarında seyrediyor. Dün, Çin'in ardından ABD'den gelen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri de zayıf gelse de fiyatlamalarda çok etkili olmadı. Bugün de küresel piyasalarda yön değiştirici olması beklenen bir veri bulunmuyor.
Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasına denk gelen 1760 seviyesinden destek buluyor. 1760-1780 arasında bir görünüm hakim. 1780 direncinin aşılmadığı takdirde ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Yükselişlerde 1780 ve 1800 dirençlerinden baskı izlenebilir. Bu seviyelere yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1760 seviyesi destek olarak izlenecek.
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde görece yatay bir seyir izledi. Gün içerisinde 1760$ – 1773$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1765,05$ seviyesinden yataya yakın bir düşüşle kapattı. Bugün Asya seansında dolar endeksinde görülen hızlı geri çekilme hareketi paraleline ons altında da yukarı yönlü bir eğilimin oluştuğu izleniyor. Asya seansında 1775$ seviyesi üzerini test eden ons altın, bu sabah saatlerinde ise 1770$ – 1775$ bandında işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda: Hatırlanacağı üzere ons altın geçtiğimiz hafta Cuma günkü kapanışı ile birlikte Eylül ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmıştı (kanal kırılması aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Dünkü yatay seyrin ardından bu sabah saatlerinde ise Cuma günü kırılan kanala doğru bir yükseliş çabası görülüyor.
Teknik göstergeler ons altının kanal içerisine girememesi durumunda mevcut yükselişin sınırlı kalabileceğini ve eski kanal çizgisine denk gelen 1775$ seviyesinin direnç görevi görebileceğini işaret ediyor. Ons altının, göstergelerin işaret ettiği üzere 1775$ üzerinde tutunamaması durumunda yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Bu senaryo altında kısa vadede Cuma günkü satış baskısının devam etmesini ve kısa vadede 1725$ – 1775$ bandında bir seyir oluşmasını bekleyebiliriz. Diğer yandan, 1775$ seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise geçtiğimiz hafta test edilen ancak yukarı yönlü kırılamayan 1800$ direncini takip edeceğiz. Bugün yurt dışında ABD Eylül Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
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