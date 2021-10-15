Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?

Margün Enerji halka arzı kadar bir katılım olursa 206.000 Başvuru olduğu düşünülürse 102 lot olacaktır 200₺

Halka arza katılım 250.000 kişi olursa kişi başı düşen lot sayısı 84 olur bunun TL karşılığı ise 164 TL olur.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NASIL YAPILIYOR?

1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.