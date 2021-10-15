Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? 14-15 Ekim tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri için hisseler alıcıya çıktı. 50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa çıkarıldığı Hedef Holding; #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek. Peki; Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arzda talep toplama işlemleri 15 Ekim tarihinde sona erecek. İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda hisseler #HEDEF borsa koduyla işlem görecek. Peki; Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
HEDEF HOLDİNG HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hedef Holding hisselerin 18-22 Ekim tarihleri arasında Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.
HEDEF HOLDİNG HESABA KAÇ LOT GEÇER?
Bu sorunun net bir cevabını vermek oldukça zor ancak son dönemdeki halka arzlara göre yapılacak bir değerlendirmeye göre KIM markete 183.000 başvuru olduğu dikkate alınırsa aynı şekilde bir başvuru olursa hesaba düşecek lot sayısı 115 lot olacaktır. TL karşılığı ise 225₺ olur.
Margün Enerji halka arzı kadar bir katılım olursa 206.000 Başvuru olduğu düşünülürse 102 lot olacaktır 200₺
Halka arza katılım 250.000 kişi olursa kişi başı düşen lot sayısı 84 olur bunun TL karşılığı ise 164 TL olur.
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NASIL YAPILIYOR?
1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.
"Yeni Nesil Holding" vizyonuyla yatırımlarını planlayan Hedef Holding, sermaye ve para piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyimi ile finans ve teknoloji alanında yatırımlar yaparak büyümek ve büyütmek yönünde hareket ediyor.
Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, halka arzdan elde edeceği gelirle öz sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlarına devam edecek.
İnfo Yatırım (#İNFO) ve Hedef GSYO (#HDFGS) Hedef Holding'in halka açık iştirakleri olup, Hedef GSYO'nun da bünyesinde Borsa'da işlem gören Seyitler Kimya (#SEYKM) ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (#IDEAS) şirketleri bulunuyor.
Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın yüzde 30'una, Hedef GSYO'nun yüzde 21'ine ve Hedef Portföy'ün yüzde 89,5'ine sahip. Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla başta teknoloji, kimya/sağlık ve fintech yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.
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