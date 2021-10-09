İş kazası bildirim süresi | Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Ruh sağlığı da listede! İşte yapılan yardımlar

9- Kendi hesabına çalışan sigortalıların borcunun bulunması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi? Ödenek için prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı olduğundan, borcu olan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Ancak borcun ödenmesi ve beş yıllık zamanaşımı süresini de geçirmemesi halinde geçmişte hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği taraflarına ödeniyor.

10- Sigortalının iş kazası geçirmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için hak sahiplerine rücu edilir mi? Kusuru bulunan hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler rücu edilmez.

11- Sigortalının işten ayrıldıktan sonra meydana gelen meslek hastalığı ile ilgili olarak kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır? Sigortalının eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için kurum tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen sürelerden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.