İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP'ye başvuracak katılımcıların,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda olmaları ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde işsiz olması,

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç);

Emekli, malul aylığı almamaları;

Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak (TYP hariç);

Türk Vatandaşı olmaları;

Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.