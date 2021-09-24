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İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!

24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurusu yapan vatandaşlar; TYP kura sonuçlarının devam edip etmediğini sorguluyor. Son olarak Adıyaman ili için gerçekleştirilecek kura çekimi 24 Eylül günü saat 15:00’te başlayacak. TYP sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Peki; 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte; İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi hakkında merak edilen bilgiler!

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR tarafından belirli tarihlerde Toplum Yararına Programlar (TYP) kura sonuçları açıklanıyor. 24 Eylül günü Adıyaman'da gerçekleştirilecek kura sonuçlarına göre iş sahibi olan kişiler de belirlenmiş olacak. Peki; İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar!

24 EYLÜL İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI!

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Toplum Yararına Program kapsamında (TYP), Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda çalışacak kişilerin belirleneceği kura çekimi aşağıdaki bağlantıdan sorgulanabilecek.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP'ye başvuracak katılımcıların,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda olmaları ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde işsiz olması,

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç);

Emekli, malul aylığı almamaları;

Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak (TYP hariç);

Türk Vatandaşı olmaları;

Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması


Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

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