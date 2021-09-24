İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurusu yapan vatandaşlar; TYP kura sonuçlarının devam edip etmediğini sorguluyor. Son olarak Adıyaman ili için gerçekleştirilecek kura çekimi 24 Eylül günü saat 15:00’te başlayacak. TYP sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Peki; 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte; İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi hakkında merak edilen bilgiler!
İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR tarafından belirli tarihlerde Toplum Yararına Programlar (TYP) kura sonuçları açıklanıyor. 24 Eylül günü Adıyaman'da gerçekleştirilecek kura sonuçlarına göre iş sahibi olan kişiler de belirlenmiş olacak. Peki; İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar!
24 EYLÜL İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI!
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Toplum Yararına Program kapsamında (TYP), Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda çalışacak kişilerin belirleneceği kura çekimi aşağıdaki bağlantıdan sorgulanabilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI
TYP'ye başvuracak katılımcıların,
İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda olmaları ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde işsiz olması,
En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;
Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç);
Emekli, malul aylığı almamaları;
Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak (TYP hariç);
Türk Vatandaşı olmaları;
Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
- Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!
- 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?
- Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...
- Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
- Cuma mesajları 2021 farklı en yeni resimli kısa, uzun ve anlamlı sözler! Resimli cuma mesajları hadisli ayetli WhatsApp sözleri...
- AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Tarih belli oldu! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...
- Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...
- Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı 2021? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı?
- SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...