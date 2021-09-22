Gözler Çin’e çevrildi! Evergrande krizi nedir? Evergrande çökerse ne olur?

Bazı yatırımcılar için Evergrande krizinin yönetimi Çin'in ekonomik geleceği için kritik önemde. Jim Chanos'a göre yatırımcılar "kritik bir an ile karşı karşıya olan" Xi Jinping'in kriz yönetimini dikkatle izliyor.

Beyaz Saray'dan da Evergrande açıklaması geldi. Bir gazetecinin Evergrande'nin yaşadığı likidite krizi sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "ABD her zaman küresel piyasaları izliyor ve gerekirse uygun yanıtı vermeye hazır" ifadelerini kullandı. Eski New York Fed Başkanı William Dudley ise Çin gayrimenkul sektörü hakkındaki endişelerin Fed'in varlık alım azaltımı yolunda olduğu sinyalini vermesinden alıkoymayacağını öngördü.