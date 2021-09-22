Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

6- TAZMİNATTA NELER ÖNEMLİ?

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.