Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?
Bir çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki çalışan emekliler hangi haklara sahip. İzni, tazminatı nasıl hesaplanır? İkinci tazminat nasıl alınır? Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...
1- EMEKLİLER HEM MAAŞ ALIP HEM ÇALIŞABİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.
2- EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANLARDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarından kesinti yapılmıyor.
3- KİMLERDEN PRİM KESİNTİSİ YAPILMAZ?
Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.
4- EMEKLİ ÇALIŞANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YA DA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?
Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.
5- SGDP ÖDENMİŞ SÜRELER SİGORTALILIK SÜRESİNDEN SAYILIR MI?
İşçi statüsünde çalışanlar için SGDP süreleri sigortalılık süresinden sayılmaz, hizmet birleştirmesi yapılamaz.
6- TAZMİNATTA NELER ÖNEMLİ?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.
7- KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. 20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler eğer emeklilik işlemi sırasında tazminatını almamışsa 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden kıdem tazminatını alıyor.
8- İHBAR TAZMİNATI DA VERİLİR Mİ?
Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten çıkartıldıklarında ihbar tazminatı alır. İhbar tazminatı süreleri kıdem tazminatını sıfırlayıp sıfırlamadıklarına göre değişiyor.
9- YILLIK İZİN NASIL HESAPLANIR?
Emekli çalışanların izin günleri, diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.
10- EMEKLİ ÇALIŞAN RAPOR PARASI DA ALABİLİR Mİ?
Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalıklarında ödeme ortaya çıkıyor.
ÇİFT MAAŞ İMKANI
Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilir. Emekli maaşları kesilmez.
Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.
Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.
Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.
Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.
Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.
Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sonbahar 2021 Google'da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?
- MasterChef haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? 2021 Bugün MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
- Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...
- Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Yeni kararlar...
- VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı?
- 6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...
- 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...
- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!