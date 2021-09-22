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Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

Bir çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki çalışan emekliler hangi haklara sahip. İzni, tazminatı nasıl hesaplanır? İkinci tazminat nasıl alınır? Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...

1- EMEKLİLER HEM MAAŞ ALIP HEM ÇALIŞABİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

2- EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANLARDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarından kesinti yapılmıyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

3- KİMLERDEN PRİM KESİNTİSİ YAPILMAZ?
Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

4- EMEKLİ ÇALIŞANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YA DA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?
Emekliler kısa çalışma ödeneğinden de, ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

5- SGDP ÖDENMİŞ SÜRELER SİGORTALILIK SÜRESİNDEN SAYILIR MI?
İşçi statüsünde çalışanlar için SGDP süreleri sigortalılık süresinden sayılmaz, hizmet birleştirmesi yapılamaz.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

6- TAZMİNATTA NELER ÖNEMLİ?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

7- KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. 20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler eğer emeklilik işlemi sırasında tazminatını almamışsa 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden kıdem tazminatını alıyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

8- İHBAR TAZMİNATI DA VERİLİR Mİ?
Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten çıkartıldıklarında ihbar tazminatı alır. İhbar tazminatı süreleri kıdem tazminatını sıfırlayıp sıfırlamadıklarına göre değişiyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

9- YILLIK İZİN NASIL HESAPLANIR?
Emekli çalışanların izin günleri, diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

10- EMEKLİ ÇALIŞAN RAPOR PARASI DA ALABİLİR Mİ?
Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalıklarında ödeme ortaya çıkıyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

ÇİFT MAAŞ İMKANI
Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilir. Emekli maaşları kesilmez.

Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.

Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.

Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.

Emekli olanlar çifte tazminat alacak! Çalışan emeklilerden prim kesintisi oluyor mu?

Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.

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