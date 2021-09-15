Konut alım satımı yaparken dikkat! Tapu Genel Müdürlüğü uyardı
Son dakika haberine göre: Konut alım satımında büyük önem taşıyan ve çoğu kez göz ardı edilen 'Arsa payı' durumuna Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yayımladığı genelge ile açıklık getirdi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son dönemde Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişikliklere genelge ile açıklık getirdi. Konut alım satımında büyük önem taşıyan arsa payı hakkında da bilgi verilen genelgede, binalardaki bağımsız bölümlerin arsa paylarının, mimarın teknik bilgisine göre ve bağımsız bölümlerin konumu ile büyüklükleri esas alınmak suretiyle belirlendiği belirtildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bölge müdürlüklerine gönderilen genelgede, arsa paylarının, bağımsız bölümlerin konumu ile büyüklükleri esas alınarak, değerleriyle orantılı olarak tespit edildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Arsa paylarının bağımsız bölümün değeri oranında verilip verilmediğinin denetimi tapu müdürlüklerinin görevi değildir. Bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Paydaşın ana taşınmazdaki payı ile o paydaşa düşecek bağımsız bölümlerin toplam arsa paylarının eşit olması gerekir. Arsa paylarının tamamının bağımsız bölümlere bağlanması zorunludur. Arsa payı ancak bağımsız bölüme bağlı olarak devredilebilir. Bağımsız bölüm devredildiği takdirde arsa payı da devredilmiş olur ve bağımsız bölümü kısıtlayan hususlar kendiliğinden arsa payını da kısıtlar."
OTOPARK PROJEDE GÖSTERİLMELİ
Yapıdaki bir bölümün eklenti olarak kabul edilmesi için bağımsız bölüme tahsis edilmiş olması gerektiği ifade edilen genelgede, "Eklentiler, sadece kapalı alana dayalı olarak oluşturulmaz, ana yapı dışındaki bir alan da eklenti olarak tahsis edilebilir" denildi. Bahçenin bir bölümünün otopark olarak ayrılması örnek gösterilen genelgede, "Bu durumun vaziyet planında gösterilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı.
Eklenti yapılacak bölümün, mimari projede de yer alması ve maliklerce kabul edilmesinin şart olduğuna işaret edilen genelgede, "Bir bağımsız bölüme ait eklentinin başka bir bağımsız bölüme ait olacak şekilde değiştirilmesi tadilat projesi ile mümkündür" uyarısı yapıldı.
TİCARETHANE KAYDIYLA HASTANE YASAK
Genelgede, tapu sicilinde mesken, iş yeri veya ticarethane olarak kayıtlı bir bölümün; hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi kullanılması yönündeki taleplerin de hiçbir şekilde karşılanmayacağının altı çizildi.
Binalarda yönetim planının, kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile değiştirilebileceği vurgulanan genelgede, "Tapu müdürlüğünce kat malikleri kurulunun toplanma usulü, kabulün sağlanma biçimi ve imzaların ilgililerine ait olup olmadığı vs. hususlara bakılmaksızın sadece Kanunda öngörülen kabul çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi yeterlidir" denildi.
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