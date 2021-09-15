Konut alım satımı yaparken dikkat! Tapu Genel Müdürlüğü uyardı



OTOPARK PROJEDE GÖSTERİLMELİ



Yapıdaki bir bölümün eklenti olarak kabul edilmesi için bağımsız bölüme tahsis edilmiş olması gerektiği ifade edilen genelgede, "Eklentiler, sadece kapalı alana dayalı olarak oluşturulmaz, ana yapı dışındaki bir alan da eklenti olarak tahsis edilebilir" denildi. Bahçenin bir bölümünün otopark olarak ayrılması örnek gösterilen genelgede, "Bu durumun vaziyet planında gösterilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı.