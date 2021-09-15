İstanbul ve Ankara dahil 25 ilde 235 arsa satışa çıkıyor! Büyük fırsat

Hatay Kumlu, Kahramanmaraş Onikişubat, Ağrı Diyadin, Şırnak Cizre, Şanlıurfa Eyyübiye ve Van İpekyolu'nda birer olmak üzere toplam 235 arsa açık artırma ile satılacak.

Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek. Arsaların çoğunluğunu "konut" alanları oluştururken, İstanbul Şile'deki 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'daki 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'deki bir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'deki bir oto galericiler alanı dikkati çekiyor.