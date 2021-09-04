Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Tarih belli oldu: O borçlar siliniyor

KISMİ SÜRELİ, PART-TİME ÇALIŞANLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA MI?

Daha önceden kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan saat ücretli çalışanlardan 20 gün ve altı sürelerde çalışanlar eksik günlerine ait sağlık primlerini 30 güne tamamlıyordu. Mart 2020 tarihinde yapılan düzenlemeyle bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürüldü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait sağlık primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırıldı. Nisan 2020'de yapılan düzenlemeyle nakdi ücret desteği alanlardan sigortalı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar, primleri işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alındı.