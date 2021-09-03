Altın fiyatlarında kritik ay Eylül! Altın için gündemdeki kritik iki konu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Güncel gram çeyrek Cumhuriyet altını fiyatları

PSİKOLOJİK DİRENÇ ÖNEMLİ

Fed ilk kez Haziran toplantısında Şahin bir tutum sergiledi ve varlık alımları konusunda iletişimde olacağız mesajı verdi. Bu açıklamaya ilk tepkiyi gram altın fiyatları için kritik olan ons verdi. Altında hızlı bir geri çekilme görüldü. Fed sonra yine güvercin görünerek piyasaları destekledi durumu toparladı.

Hem hisse senedi piyasaları hem de tahvil faizleri konusunda fikir vermesi açısından piyasaların adeta bir ölçüm göstergesi olan altın ons fiyatı için önemli teknik destek seviyeleri şöyle:

Yükselişlerin hız kazanabilmesi için önce 1900 dolar psikolojik direnci, ardından 1960 dolar düzeyinin geçilmesi önemli. Bu seviyelerde sonra ons altın, artık yeni tarihi zirvelerini test etme imkanı bulabilir. Analistler tarafından alt tarafta ise özellikle 1680-1650 dolar bandının aşağı yönlü kırılması durumunda yeni dip arayışı başlayabileceği ifade edildi. 1700-1900 dolar arasında ise altının ons fiyatı yine yön arayan sıkışık seyrini sürdürebileceği bildirildi.