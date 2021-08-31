Hesaplara 2 Eylül’den itibaren yatmaya başlayacak! 1250 liralık ödeneğe ilişkin MEB’den son dakika açıklaması! Hazırlık ödenekleri ne zaman yatacak?

İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik, kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz."