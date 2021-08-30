THY Avrupa’da 2. oldu! EUROCONTROL rakamları paylaştı

THY, günlük 1322 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 23-29 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 384 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu Ryanair, günlük 2 bin 318 seferle Avrupa'nın en çok uçan şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1322 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1186 seferle Easyjet üçüncü oldu.