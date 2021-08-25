3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2021’de 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte son açıklamalar...

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapıldı. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge de ön plana çıktı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."