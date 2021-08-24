Aksaray’daki dev doğalgaz depolama tesisi kapılarını açtı! Türkiye’nin üç aylık gazı depolanacak

12 DEPODA 1.2 MİLYAR M3

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 5.4 milyar metreküp doğalgaz depolayabileceğini ifade eden İbrahim Kaymaz, "Şu anda 12 kuyumuzda 1.2 milyar metreküplük doğalgaz depoluyoruz. 40 kuyunun daha tamamlanmasıyla birlikte bu rakam 5.4 milyar metreküpe çıkacak. Bu da Türkiye'nin 3 aylık doğalgazının depolanabilmesi anlamına geliyor" dedi. Tesisin şu anda geri üretim yeni ana doğalgaz şebekesine gaz verme kapasitesinin günlük 40 milyon metreküp olduğunu ve bununda Türkiye'nin bir günlük ihtiyacının yüzde 15'ini karşıladığını ifade eden Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, " Özellikle kış aylarında yoğun gaz talebinin karşılanması için yazın fiyatların daha uygun olduğu dönemlerde doğalgazımızı tedarik edip depoluyoruz. Kışında ana hatlarımıza veriyoruz. Bizim aynı zamanda diğer depolama tesislerimiz de var. Bunların hepsinin devreye girebileceği bir sistemimiz var. Yaklaşık olarak konutlarda tüketilen gazın 4'te birini buradan temin etmiş olacağız. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 50-54 milyar seviyesinde. Tüm kuyularımızın tamamlanmasıyla yüzde 10'luk bir depolamaya sahip olmuş olacağız" diye konuştu.