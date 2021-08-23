Türksat 5A’dan Afrika çıkarması! İşte Türkiye’nin hedefi

Fuarda uydu hizmetleri alanındaki faaliyetlerini sergilediklerinin altını çizen Ertok, "Bu sene ürün çeşitliliğimizi artırdık. Uydu hizmetlerini sunduğumuz ürünlere bir isim verdik, 'PeycOn' ana markası altında askeri sınıf antenlerimiz var. Sırtta taşınabilir antenlerimiz, deniz araçlarına kullandığımız antenimiz ve bunlar dışında da çeşitli antenlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Ertok, anten sistemlerini ve bunların bileşenlerini geliştirerek anahtar teslimi uçtan uca haberleşebilen bir hizmet oluşturabildiklerine işaret ederek, bu yıl fuarda bu ürünleri tanıttıklarını söyledi.