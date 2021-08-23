Türksat 5A'dan Afrika çıkarması! İşte Türkiye'nin hedefi
Kuzey Afrika bölgesinde Türksat 5A'nın televizyon yayıncılığı anlamında önemli bir uydu olarak konumlandırılması hedefleniyor. Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Kuzey Afrika ülkelerine Türksat 5A frekans satışı için görüşmelerimiz devam ediyor, kısa sürede içinde sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.
Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yaptığı açıklamada, Türksat olarak savunma ve havacılık sektörünün önemli paydaşlarından birisi olduklarını vurguladı.
Fuarda uydu hizmetleri alanındaki faaliyetlerini sergilediklerinin altını çizen Ertok, "Bu sene ürün çeşitliliğimizi artırdık. Uydu hizmetlerini sunduğumuz ürünlere bir isim verdik, 'PeycOn' ana markası altında askeri sınıf antenlerimiz var. Sırtta taşınabilir antenlerimiz, deniz araçlarına kullandığımız antenimiz ve bunlar dışında da çeşitli antenlerimiz var." ifadelerini kullandı.
Ertok, anten sistemlerini ve bunların bileşenlerini geliştirerek anahtar teslimi uçtan uca haberleşebilen bir hizmet oluşturabildiklerine işaret ederek, bu yıl fuarda bu ürünleri tanıttıklarını söyledi.
5B VE 6A'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Türksat 5A uydusunun haziranda hizmete alındığını anımsatan Ertok, 5B haberleşme uydusunda sistem uydu seviyesi testlerinde son aşamaya gelindiğine dikkati çekti. Ertok, "Fransa'daki tesislerde 5B uydumuz için kasım ayı gibi testler tamamlanacak. Ondan sonra uydumuzun fırlatma için ABD'ye gönderilme durumu var. Yıl sonunda 5B uydusunun fırlatılmasını hedefliyoruz. Hedefi tutturmak için çalışıyoruz. Sadece anten performans testleri kaldı. Kasım ayı gibi yerde teslim edilecek hale gelir." diye konuştu.
6A haberleşme uydusunda da çalışmaların hem mühendislik hem de uçuş modeli üzerinde hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Ertok, şunları kaydetti:
"Uçuş modeli uzaya gönderilecek model. Onların üretimi zaten başlamıştı. Mühendislik modelinde testler büyük oranda tamamlandı. Mühendislik modelinden elde edilecek verilerle uçuş modelinde bazı değişiklikler yapılacak ama şu ana kadar iyi gidiyor. Sonuçlarda herhangi bir problem görünmüyor. Türksat 6A uydusunda da hedefimiz önümüzdeki yıl sonunda fırlatmak, uzaya göndermek. İnşallah o hedef doğrultusunda yakından takip ediyoruz."
5A YURT DIŞI YOLUNDA
Ertok, Türksat, 5A'nın hizmete alındıktan sonra pazarlamasıyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirterek, uydunun kapsama alanı itibarıyla Kuzey Afrika ve Avrupa'nın önemli pazarlar haline geldiğine işaret etti. Ertok, "Ciddi görüşmelerimiz var. Kuzey Afrika bölgesinde 5A'yı televizyon yayıncılığı anlamında önemli bir uydu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Kuzey Afrika ülkelerine Türksat 5A frekans satışı için görüşmelerimiz devam ediyor, kısa sürede içinde sözleşmeler imzalayacağız. 5A önemli bir yörüngede ve yüksek kapasiteli bir uydu" ifadelerini kullandı.
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