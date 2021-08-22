23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kamu borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son günler

Kamu borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son günler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Kamu borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son günler

Kamu borçları olanlar için gelen yapılandırma fırsatlarında son günlere gelindi. Yapılandırma kanunu çerçevesindeki borçlar için borcu olan vatandaşların Ağustos ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmiş olması gerekiyor. İşte yapılandırmaya dair son dakika haberleri ve ilk taksit günü...

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ BİRÇOK BORCU KAPSIYOR

Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi tükeniyor. İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar...

NİSAN AYINDAN ÖNE KESİNLEŞMİŞ OLMALI

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.

2 AY ARALIKLI 18 KADAR TAKSİT İMKANI

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA GİRİYOR?

Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi var. Bunlar şu şekilde sıralandı:

Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri,

30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA