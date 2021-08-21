Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Vali Çeber, yılda 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının, sadece ulaşım anlamında değil, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve kültürel anlamda Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz bölgesine ve ülkeye çok yoğun hizmet vereceğini anlattı.

Rize'nin farklı bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğuna değinen Çeber, "Bazen yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi etkiliyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonu gibi inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok yakından takip ediyor. Bazen günlük bazen de haftalık bilgileri alıyor." ifadesini kullandı.