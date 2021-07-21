Hükümet düğmeye bastı! Milyonlarca gencin kazancı artacak

ÇIRAKLARIN AYLIK KAZANCI 1788 LİRA



Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmıyor. Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektiriyor.

İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alan çırak, öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini 1'i ile 30'u arasında düzenleyenler için günlük 59,63, aylık kazanç tutarı da 1788 lira olarak ödeniyor.