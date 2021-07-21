21 evim şirketi için tasfiye başlıyor! İşte o liste

"Sadece tahsilat yetkisini esas alırsanız şirketlerin öz kaynağını bitirirsiniz, şirketi yönetemezsiniz. Vergi dairesi gibi sadece tahsilata bakmaz. Vergi dairesinin şirket sorumluluğu yoktur; o gider, nerede bulursa alacağıyla ilgili parayı alır, gelir ama Fon o şirketleri yaşatma, faaliyetlerini devam ettirme durumunda. Zaman zaman bir yerden satar, diğer tarafa işletme sermayesi olarak koyar grup içerisinde olmak şartıyla. Bunu TMSF zaman zaman yapmıştır. Biz bunu böyle yapmamış olsaydık, sadece salt tahsilat açısıyla baksaydık TMSF'nin performansını, milletin cebine girecek parayı çok çok kötü yönetmiş olurduk, yönetim performansımız çok zayıf olurdu."