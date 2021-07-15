Kimliklerde yeni dönem! Temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacak

Sistemin hayata geçirileceği alanlar hakkında bilgi veren Soylu, projenin bütçeye de katkı sunacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var? Farklı kimliklerle alınan hatlar var. Bu birilerini üzecektir ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek." dedi.