Bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Beklenen açıklama...
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı'na sayıl günler kala, bayram harçlığı konusunda bazı iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz Razaman Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de belirli miktarda bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan paylaşımların ardından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte haberin detayları...
Bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Son günlerde sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda, e-Devlet ya da Açık Kapı üzerinden 500 TL bayram harçlığı başvurusu alındığı iddia edildi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla konu ile ilgili detaylar hakkında araştırmalar hız kazandı. Söz konusu ödemelere ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Peki, bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte cevaplar...
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmıyor. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.
* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.
EMNİYET'TEN 'BAYRAM HARÇLIĞI' UYARISI!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseldi.
İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi:
SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz
Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz
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