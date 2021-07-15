Bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Beklenen açıklama...

Bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Son günlerde sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda, e-Devlet ya da Açık Kapı üzerinden 500 TL bayram harçlığı başvurusu alındığı iddia edildi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla konu ile ilgili detaylar hakkında araştırmalar hız kazandı. Söz konusu ödemelere ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Peki, bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İşte cevaplar...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmıyor. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.