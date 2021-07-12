İnternet ve cep faturasını zamanında ödemeyenler dikkat!
Son dakika haberine göre: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, milyonlarca internet ve GSM hattı kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde abonenin hattı ya da interneti kısıtlanabilecek ya da öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilecek.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağı kamuoyu görüşüne açan BTK, faturalarla ilgili önemli bir düzenlemeye gidiyor. Düzenlemede mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesini esas alan BTK, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin bulunması halinde ise aboneye bilgi vererek iletişimi kısıtlayabilecek ya da durdurabilecek.
FATURA SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT
Düzenlemeyle faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abonenin bilgilendirilerek iletişimin öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilmesine de olanak tanınıyor.
GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile olacak. Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.
AÇMA KAPAMA BEDELİ BİR KEREYE MAHSUS ALINMAYACAK
Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan makul bir süre öncesinde aboneler kısa mesaj, arama veya sesli yanıt sistemi ile bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti tutarı aboneye bildirilecek.
İşletmeci tarafından, abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlanması ya da durdurulması ve hattın tekrar hizmete açılması durumunda, bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılamayacak. Ancak başka bir açma-kapama durumu söz konusu olursa bu kez bedel aboneden tahsil edilecek.
24 SAAT İÇİNDE AÇILACAK
Hizmetin kısıtlandığı dönemde, aboneye en fazla kısıtlamanın başladığı tarihi takip eden ilk fatura kesim tarihine kadar ücret yansıtılabilecek. Yeni fatura döneminin başlaması ile birlikte, hizmet durdurulacak veya hizmetin durdurulması uygulamasında olduğu gibi ücret yansıtılmaksızın, hizmet kısıtlı olarak sunulmaya devam edilecek.
Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye cihaz ücreti ve telsiz kullanım, ruhsatname ücreti hariç herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamayacak. Ödeme yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde
hizmetin sunumuna devam edilecek.
Hizmetin durdurulması halinde, abone tarafından aksi talep edilmedikçe, sözleşmenin feshi durdurmayı müteakip asgari 3 ay sonra gerçekleştirilebilecek.
Ayrıca hizmetin kısıtlanması veya durdurulması uygulaması, abonenin borcunu zamanında ödemediği hattı ile sınırlı olarak uygulanacak, ancak kişinin faturasını düzenli ödemediğinin tespiti halinde diğer faturaları için de kısıtlama kararı resen alınabilecek.
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