İnternet ve cep faturasını zamanında ödemeyenler dikkat!

GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile olacak. Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.