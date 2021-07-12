Beklenen açıklama geldi! e-Devlet 500 TL bayram harçlığı yapılıyor mu 2021? Bu yıl açık kapı bayram harçlığı verilecek mi?

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e- Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli bir hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."