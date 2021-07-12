Beklenen açıklama geldi! e-Devlet 500 TL bayram harçlığı yapılıyor mu 2021? Bu yıl açık kapı bayram harçlığı verilecek mi?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram harçlığına yönelik detaylar merak edilmeye başlandı. Devlet tarafından verildiği iddia edilen bayram harçlığı için beklenen açıklama geldi. Birçok vatandaş ödemeden yararlanmak için detayları sorguluyor. İşte, e-Devlet 500 TL bayram harçlığı yapılıyor mu 2021? Bu yıl açık kapı bayram harçlığı verilecek mi?
e-Devlet 500 TL bayram harçlığı yapılıyor mu 2021? Bu yıl bayram harçlığı verilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hemen hemen her bayram öncesi ortaya atılan harçlık verilecek iddiası yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala 500 TL bayram harçlığı verileceği iddiaları artmıştı. İşte, yapılan açıklamaların detayları...
Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıda bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
"ELEKTRONİK ORTAMLARI BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK TUTALIM"
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı son zamanlarda sosyal medyada bakanlık tarafından bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.
"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e- Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli bir hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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