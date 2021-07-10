Yerli cep telefonu adımları meyvelerini verdi! Pazarın yarısını kaptı

SAMSUNG EYLÜLDE KENDİ FABRİKASINDA

Türkiye'de ilk yerli üretimi başlatan markalardan olan Samsung'da yeni bir gelişme yaşanıyor. A serisi cep telefonlarını ülkemizde ürettirmeye başlayan marka ilk olarak Atmaca Elektronik'le iş birliği yaptı.

Samsung'un kendi tesisini kurduğu da ortaya çıktı. Tekirdağ Çerkezköy'deki tesis için marka eleman aramaya da başladı. Markanın, 10 bin metrekarelik alandaki tesiste eylül ayında üretime başlayacağı öğrenildi. Bu tarihten itibaren Atmaca Elektronik, Samsung'un ürün tedarikçisi olarak çalışmayı sürdürecek. Sadece Samsung'un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye'de üreteceği öğrenildi.