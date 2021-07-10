Yerli cep telefonu adımları meyvelerini verdi! Pazarın yarısını kaptı
Türkiye her alanda attığı yerli ve milli teknoloji hamlelerinin meyvesini toplamaya başladı. Cep telefonu pazarındadaki yabancı sermayenin girişi hızla azalırken, satışa sunulan yerli modeller orta ve giriş segmentin yüzde 50’sini ele geçirdi.
Türkiye'de cep telefonu pazarında yerli üretim hamlesi büyüyor. Yerli üretim cep telefonlarının kısa sürede giriş seviyesini tamamen ele geçirerek yüzde 40-50'ye yakın pazar payına ulaştıkları ortaya çıktı.
Yılda 12 milyon adetlik telefonun satıldığı Türkiye'de, ayda satılan ortalama 1 milyon adetlik cep telefonunun çoğunluğunu giriş ve orta segment modeller oluşturuyor. Yerli üretimin yoğunlaştığı bu segment ise pazarın yüzde 40'ına denk geliyor. Uzun vadede yerli modellerin pazarın yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor.
GİRİŞ VE ORTA SEGMENT
Türkiye'de devlet teşviğiyle başlayan cep telefonunda yerli üretim hamlesinin ayrıntıları geçen yıl aralık ayında belli olmaya başladı. Ocak itibariyle dünya devi markaların Türkiye'de üretim planları ortaya çıktı.
İlk modeller ise nisan ayı itibariyle piyasaya sunuldu. Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, realme, Casper yerli üretim modellerini birer birer duyurdu. Nisan başından itibaren ise yerli modeller kısa sürede pazarın çoğunluğunu ele geçirmeyi başardı. Yerli üretimde iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. İlkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye'de yapılırken, ikincisinde ana kart dahil tüm sistemler, CKD (complete knock-down) sistemiyle üretiliyor.
3.2 MİLYON SATIŞ VAR
Gfk'nın Ocak-Mayıs 2021 arasını kapsayan raporuna göre, Türkiye'de 3 milyon 200 bin adetlik telefon satıldı. Pazarın yüzde 19'u 2.500 TL'ye kadar olan modelleri, yüzde 40'ı 2.500 - 3.500 TL segmentini, 3.500 - 5.000 TL yüzde 22'sini, 5.000 - 7.500 TL arasındaki modeller yüzde 7'sini, 7.500 - 12.000 TL fiyat segmenti yüzde 10'unu, 12.000 TL üstü ise yüzde 2'sini oluşturuyor. Yerli üretim cep telefonları giriş ve orta segmentin çoğunluğunu oluşturuyor.
SAMSUNG EYLÜLDE KENDİ FABRİKASINDA
Türkiye'de ilk yerli üretimi başlatan markalardan olan Samsung'da yeni bir gelişme yaşanıyor. A serisi cep telefonlarını ülkemizde ürettirmeye başlayan marka ilk olarak Atmaca Elektronik'le iş birliği yaptı.
Samsung'un kendi tesisini kurduğu da ortaya çıktı. Tekirdağ Çerkezköy'deki tesis için marka eleman aramaya da başladı. Markanın, 10 bin metrekarelik alandaki tesiste eylül ayında üretime başlayacağı öğrenildi. Bu tarihten itibaren Atmaca Elektronik, Samsung'un ürün tedarikçisi olarak çalışmayı sürdürecek. Sadece Samsung'un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye'de üreteceği öğrenildi.
HANGİ MODELLER ÜRETİLİYOR?
Milliyet'in haberine göre; Markalar yerli üretim modellerini birer birer lanse etmeye devam ediyor. Samsung'un Galaxy A01 Core'u, Oppo'nun A15s'i, Xiaomi'nin Redmi 9C modeli ve Casper'ın Via F20'si ilk tanıtılan modeller oldu. Samsung Galaxy A serisinde yer alan A21, A30, A70, A80'nin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Geçen süreçte yerli üretim olarak Oppo A74, Oppo Reno 5Lite, Xiaomi Redmi 9T, Vivo Y11s, TCL 20 SE, realme C21 modelleri lanse edildi. Yerli üretimle beraber giriş seviyesindeki cep telefonu fiyatlarında da bin TL'ye yakın düşüşler olduğu görüldü. Fiyatları 1.500 TL'ye kadar gerileyen modeller oldu.Yerliler domine ediyor
TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, ilk yerli üretim modellerini pazara sunduklarını belirterek, "Pazarın yüzde 40-50'si giriş ve orta segmentten oluşuyor. Burada da artık yerli üretim var. Yerli üretim hamlesinden önce orta segment ürünler pazarda çok azalmıştı. Artık bu segment güçlendi" dedi.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, pazarın giriş ve orta segmentinin yerli üretim modellerden oluşmaya başladığını dile getirerek, pazarın yüzde 40-50'sini bu modellerin domine eder hale geldiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...
- Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
- Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...