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Son dakika: Kamu işçisine yapılan zam teklifi belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Kamu işçisine yapılan zam teklifi belli oldu

Kamu işçilerine zam teklifi ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Buna göre maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi.

Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu.



Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

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