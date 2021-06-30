30 Haziran 2021, Çarşamba
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Çalışanlar dikkat! Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor

Dünyayla birlikte ülkemizi de esir alan koronavirüse karşı istihdamı korumak, üretim ve tedarik zincirinin devamını sağlamak amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor. Ödenekten faydalananlara temmuzda son kez ödeme yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Çalışanlar dikkat! Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor

Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetilerek Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün itibarıyla sona eriyor.

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor.

ÜCRETSİZ İZİN SONA ERİYOR

Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuzda son kez ödeme yapılacak. Bugün fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici madde hükümleri ortadan kalkıyor.

Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra normal düzene geçiliyor.



Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak.

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