Başkan Erdoğan imzaladı! Yatırımda dört koldan destek

75 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili de düzenlemeye gidildi. Faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyondan 75 milyon liraya, yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı.