Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer aldı! İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si!
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı, 818 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen 2. havalimanı oldu. Öte yandan Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer aldı
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 27 Haziran tarihli verilerine göre, Amsterdam Havalimanı 830 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı da 818 seferle listenin 2. sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 805 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti.
Paris Charles de Gaulle 673 uçuşla 4. Madrid Barajas Havalimanı 672 uçuşla 5. Barcelona ise 597 uçuşla 6. oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı 580 uçuşla 7. sırada bulunurken, Atina 578 uçuşla 8. Antalya 577 uçuşla 9. Palma de Mallorca ise 576 uçuşla 10. sırada yer aldı.
Böylece Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer buldu.
Raporda, İstanbul Havalimanı uçuşlarının 2 hafta önceye kıyasla yüzde 15 arttığı, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 36 azaldığı kayıtlara geçti.
Ayrıca Sabiha Gökçen uçuşlarının 2 hafta önceye göre yüzde 12, Antalya Havalimanı uçuşlarının ise yüzde 77 arttığı kaydedildi.
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