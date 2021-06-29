Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Son durum...
Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler temmuz zammına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zammını yanı sıra bazı sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşanacak. Evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, yardım ödemelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranına göre zam oranı bell oldu mu? İşte son gelişmeler...
Evde bakım maaşı önümüzdeki ay zamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde ödeniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranına göre zam oranı bell oldu mu? İşte cevaplar...
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 5 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu gelişmelerin ardından evde bakım maaşının ne kadar olacağı da belli olacak. Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığına yapılacak zam oranı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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