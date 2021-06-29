Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Son durum...

Evde bakım maaşı önümüzdeki ay zamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde ödeniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranına göre zam oranı bell oldu mu? İşte cevaplar...

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 5 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu gelişmelerin ardından evde bakım maaşının ne kadar olacağı da belli olacak. Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığına yapılacak zam oranı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.