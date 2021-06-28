Erken emeklilik şartları! Kimler yararlanabilir? İşte yapılması gerekenler





● Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.



● Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanların başarılı eğitim süreleri.



● Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların 25 Şubat 2011'den önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri.