Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 500 binin üzerinde engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına yönelik destek ödemesi yapılıyor. Evde Bakım Yardım adı altında yapılan destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, belirli tarihlerde bu ödemeleri alıyorlar. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın takibinde gerçekleştirilen destek ödemeleri ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Haziran ayı ödemeleri almaya hazırlanan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 12 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı? İşte ayrıntılar...

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşının haziran ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.