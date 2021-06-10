Salvador kararıyla Bitcoin 37,000 doları da aştı





Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 620 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Toplam 10,385 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.9'unu Bitcoin, yüzde 18.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 125 milyar dolar düzeyindeydi.