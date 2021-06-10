Esnafa hibe desteğinden yararlanmak için son 14 gün! 5.000 TL'ye kadar yardım sağlanıyor
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteğinden faydalanabilmek için son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor. İşte bütün detaylar...
Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak.
Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor.
5 BİN TL ALACAKLAR:
Kaplıca, SPA merkezleri, sinemalar, düğün, salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler ve çay bahçeleri.
3 BİN TL ALACAKLAR:
Oyuncu seçme ajansları, dil, muhasebe kursları, etüt merkezleri, özel kreşler, dışarıya yemek sunan işletmeler, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, ayakkabı boyama hizmetleri, müzisyen, ses sanatçıları.
ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa bugünden itibaren ödemelere başlayacaklarını söyledi.
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