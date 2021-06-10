10 Haziran 2021, Perşembe
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Esnafa hibe desteğinden yararlanmak için son 14 gün! 5.000 TL'ye kadar yardım sağlanıyor

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteğinden faydalanabilmek için son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor. İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2021
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Esnafa hibe desteğinden yararlanmak için son 14 gün! 5.000 TL'ye kadar yardım sağlanıyor

Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak.

Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor.

5 BİN TL ALACAKLAR:
Kaplıca, merkezleri, sinemalar, düğün, salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler ve çay bahçeleri.

3 BİN TL ALACAKLAR:


seçme ajansları, dil, muhasebe kursları, etüt merkezleri, özel kreşler, dışarıya yemek sunan işletmeler, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, ayakkabı boyama hizmetleri, müzisyen, ses sanatçıları.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa bugünden itibaren ödemelere başlayacaklarını söyledi.

Bakan Muş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, bugünden itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun."

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