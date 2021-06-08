Türkiye'nin 25 yıllık gazı hazır! Yeni rezervler yolda



HAKKIMIZ VAR

Arıklı, GKRY'nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11'inde Türkiye ile KKTC'nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle 'One minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya'yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med'in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiye'siz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi."