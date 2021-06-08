Konutta yeni dönem başladı! İlk defa uygulandı
Son dakika haberine göre; Bu yıl ilk defa uygulanan "emlak vergi değeri" üzerinden vergi tahsilatı ile konut piyasasında yeni dönem başladı. Konutlarının emlak değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar artık değerli konut vergisi ödemeye başladı.
Son dakika: Lüks konut vergisinde yeni dönem başladı. İlk taksitler şubatta yatırıldı, ikinci taksit ağustosta. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de ödeme yapmayacak. 15 gün içinde itiraz hakkı var. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Yılbaşından itibaren devreye alınan bu vergi için beyannameler şubatta verildi. Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
1-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KİMLER?
Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlar ödüyor. Değerli konut vergisi konut sahibi ya da kullanım hakkı sahipleri tarafından ödeniyor. Paylı mülkiyet söz konusuysa hisseler oranında mükellef kabul ediliyor.
2-TEK KONUTU OLAN DA ÖDEYECEK Mİ?
Tek konutu olanlar, değeri bu tutarı geçse de değerli konut vergisi ödemeyecek. Birden fazla konutu olanlar en düşük değerdeki tek konutu için de bu vergiyi ödemeyecek. Bir meskene hisse ile sahip olanlardan da vergi istenmeyecek.
3-VERGİ MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR?
Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak. Paylı mülkiyette ise matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak. Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.
4-BELİRLENEN DEĞERE İTİRAZ HAKKI VAR MI?
Değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ilan edilirken, konut sahiplerine de tebliğ ediliyor. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşiyor.
5-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ERTELENEBİLİR Mİ?
Bakanlığın vergi beyannamelerini verme ve ödeme sürelerini 3 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak şu anda böyle bir uygulama söz konusu değil. İlk taksitin şubat sonuna, ikinci taksitin ağustos sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
6-İŞYERİNİ OLARAK KAYITLILARI KAPSIYOR MU?
Tapuda fabrika, işyeri ya da arsa olarak kayıtlı bulunan taşınmazlardan değerli konut vergisi alınmayacak. Verginin konusuna sadece mesken niteliğindeki taşınmazlar giriyor.
7-SATIŞI YAPILMAYAN KONUTLARIN DURUMU?
Henüz ilk satışa, devire konu edilmeyen inşaat halindeki meskenler vergiden muaf olacak. Ancak, kiraya verilirse, kullanılırsa ödenmesi zorunlu olacak.
8-EMLAK VERGİSİ DEĞERİ DÜŞERSE NE OLACAK?
Taşınmazların ilerleyen yıllarda değerinin 5 milyon liranın altında kalması durumunda vergi dairesine başvurularak durum bildirilecek. O yıla ilişkin beyanname verilmeyecek.
9-ŞİRKETLER DE ÖDEYECEK Mİ?
Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini verecek. İnşaat şirketleri, arsa sahipleri, kat karşılığı inşaat nedeniyle kendilerine düşen mesken nitelikli gayrimenkuller için, tapuda kat irtifakı kurulmuş fakat henüz iskân alınmamışsa beyanname vermeleri gerekmiyor.
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