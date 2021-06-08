Konutta yeni dönem başladı! İlk defa uygulandı

Son dakika: Lüks konut vergisinde yeni dönem başladı. İlk taksitler şubatta yatırıldı, ikinci taksit ağustosta. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de ödeme yapmayacak. 15 gün içinde itiraz hakkı var. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Yılbaşından itibaren devreye alınan bu vergi için beyannameler şubatta verildi. Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle: