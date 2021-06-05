Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin nisan, mayıs ve hazıranı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıklamıştı. İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Mayıs ayı ödemelerinin ayın kaçında yapılacağını merak eden vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatırıldı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, hesaplarını kontrol ederek ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilecekler.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.