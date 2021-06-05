Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?
Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Mart ayında sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneği, nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Mayıs ayı ödeneğinin yatacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin nisan, mayıs ve hazıranı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıklamıştı. İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Mayıs ayı ödemelerinin ayın kaçında yapılacağını merak eden vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatırıldı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, hesaplarını kontrol ederek ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilecekler.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."
Buna göre, süre uzatılmazsa Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayının ilk haftası yattıktan sonra sona ermesi bekleniyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
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- Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?
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