Trafik cezalarında yeni dönem! Çifte indirim



Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde yani 30 Eylül'e kadar peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.