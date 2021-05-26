26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trafik cezalarında yeni dönem! Çifte indirim

Trafik cezaları olanlar dikkat! Yeni yapılandırma fırsatıyla borcunu peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinirken, para cezalarında ana paradan da yüzde 25 indirim söz konusu oluyor. Böylece 610 TL yerine 368 TL ödenebiliyor. Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde yani Eylül'e kadar peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Trafik cezalarında yeni dönem! Çifte indirim

Kamuya borcu olanlar, yeni yapılandırma imkanıyla rahat nefes alacak.

Vergi, prim gibi 30 Nisan'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Ağustos'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, borcunu ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.

İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor.

30 EYLÜL'E DİKKAT!


Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde yani 30 Eylül'e kadar peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.

Eğer taksitli ödeme seçilirse, idari para cezasına uygulanmış siliniyor. Yerine cezaya Yİ-ÜFE tutarı ekleniyor. Borca seçilen taksit sayısına göre katsayı ekleniyor.

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