Bağ-Kur'luya kazandıran formül! Yeni yapılandırma ile birçok yenilik geldi
Bağ-Kur'luya kazandıran yeni formül geldi. Bağ-Kur’lular yapılandırma ile borcundan kolayca kurtulurken; sağlık hizmetlerinden, teşviklerden, 5 puanlık indirimden yararlanabilecek, şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu da açacak.
Yeni yapılandırma fırsatı Bağ-Kur'luların yüzünü güldürdü. İşte yenilikler:
Hangi prim borçları yapılandırılacak?
30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak.
İhya avantajlı mı?
Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek.
Bunun için 4 aylık süre içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının 31 Ekim'e kadar ödenmesi gerekiyor.
Emeklilik işlemi ne zaman yapılıyor?
Borcunu yapılandırarak ya da primleri ihya ederek emekli olacaklar, ödemelerden sonra aylığa kavuşacak.
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, hizmet süresine ihtiyacı yoksa borcu sildirip maaş alabilecek.
Yapılandırmaya olmazsa ne olacak?
30 Nisan itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.
Yapılandırmanın faydası nedir?
Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek.
Kolay emeklilik
Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu da açacak.
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