26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bağ-Kur'luya kazandıran formül! Yeni yapılandırma ile birçok yenilik geldi

Bağ-Kur'luya kazandıran formül! Yeni yapılandırma ile birçok yenilik geldi

'luya kazandıran yeni formül geldi. Bağ-Kur’lular yapılandırma ile borcundan kolayca kurtulurken; sağlık hizmetlerinden, teşviklerden, 5 puanlık indirimden yararlanabilecek, şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu da açacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
Bağ-Kur'luya kazandıran formül! Yeni yapılandırma ile birçok yenilik geldi

Yeni yapılandırma fırsatı 'luların yüzünü güldürdü. İşte yenilikler:

Hangi prim borçları yapılandırılacak?
30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak.

Bunun için 31 Ağustos'a kadar 'ya başvurup, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine farkı eklenecek. Peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

İhya avantajlı mı?
Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek.

Bunun için 4 aylık süre içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının 31 Ekim'e kadar ödenmesi gerekiyor.

Emeklilik işlemi ne zaman yapılıyor?
Borcunu yapılandırarak ya da primleri ihya ederek emekli olacaklar, ödemelerden sonra aylığa kavuşacak.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, hizmet süresine ihtiyacı yoksa borcu sildirip maaş alabilecek.

Yapılandırmaya olmazsa ne olacak?
itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.

Yapılandırmanın faydası nedir?
Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek.

Kolay emeklilik
Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu da açacak.

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA