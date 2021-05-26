Bağ-Kur'luya kazandıran formül! Yeni yapılandırma ile birçok yenilik geldi

Bunun için 31 Ağustos'a kadar SGK'ya başvurup, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek. Peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.