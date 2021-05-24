İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu
İstanbul’un yeni sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi’nin 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fetih tarihinde törenle açılacağı kaydedildi. Kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini bekleniyor.
İstanbul'un yeni sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fetih tarihinde törenle açılacağı kaydedildi.
İstanbul'da yayınların verildiği 28 antenin sökülerek tek anten haline getirildiği ve mimari yapısı ile İstanbul'un sembolü haline gelen Çamlıca Kulesinin açılışı için geri sayım başladı.
Dış kaplamaları tamamlanan ve peyzaj çalışmaları yapılan Çamlıca Kulesi'nin 2019 yılının temmuz ayında hizmete açılması planlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çamlıca TV-Radyo Kulesi, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca'da inşa edilmektedir. TV kulesi olmaktan öte, her iki korulukta da bulunan kuleleri tek bir yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır" demişti.
4.5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK
Kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtilirken; kulenin tamamlanması ile birlikte tüm antenler kaldırılarak Çamlıca tepesi eski güzelliğine kavuşturuldu.
Bu yatırımla öncelikle radyo vericilerinin, zaman içinde de televizyon vericilerinin tek bir kule üzerinde toplanmıştı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 anten bulunuyordu. Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınları gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşınacak. Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testleri de tam başarıyla tamamlandı.
398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN
99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları buradan verilmeye başladı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testler de başarıyla tamamlandı. Şu anda da yayınlar başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Yayın süreci radyocularla birlikte yürütülüyor. Televizyon yayınları da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.
SEYİR TERASI YAPILDI
Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapıldı. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunuyor. Tüm hazırlıkları tamalanan Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs İstanbul'un fetih tarihinde düzenlenecek törenle açılışının gerçekleştirileceği kaydedildi.
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