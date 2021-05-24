İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu

398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN

99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları buradan verilmeye başladı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testler de başarıyla tamamlandı. Şu anda da yayınlar başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Yayın süreci radyocularla birlikte yürütülüyor. Televizyon yayınları da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.