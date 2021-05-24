24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu

İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu

’un yeni sembolü olması beklenen ’nin ’ta İstanbul’un Fetih tarihinde törenle açılacağı kaydedildi. Kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
ABONE OL
İstanbul’un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin açılışı belli oldu

'un yeni sembolü olması beklenen 'nin 'ta İstanbul'un Fetih tarihinde törenle açılacağı kaydedildi.
İstanbul'da yayınların verildiği 28 antenin sökülerek tek anten haline getirildiği ve mimari yapısı ile İstanbul'un sembolü haline gelen Çamlıca Kulesinin açılışı için geri sayım başladı.

Dış kaplamaları tamamlanan ve peyzaj çalışmaları yapılan Çamlıca Kulesi'nin 2019 yılının temmuz ayında hizmete açılması planlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , ", İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan 'da inşa edilmektedir. TV kulesi olmaktan öte, her iki korulukta da bulunan kuleleri tek bir yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır" demişti.

4.5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

Kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtilirken; kulenin tamamlanması ile birlikte tüm antenler kaldırılarak Çamlıca tepesi eski güzelliğine kavuşturuldu.

Bu yatırımla öncelikle radyo vericilerinin, zaman içinde de televizyon vericilerinin tek bir kule üzerinde toplanmıştı. 'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 anten bulunuyordu. Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınları gruplar halinde 'ne taşınacak. Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testleri de tam başarıyla tamamlandı.

398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN

99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları buradan verilmeye başladı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testler de başarıyla tamamlandı. Şu anda da yayınlar başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Yayın süreci radyocularla birlikte yürütülüyor. Televizyon yayınları da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

SEYİR TERASI YAPILDI

Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapıldı. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunuyor. Tüm hazırlıkları tamalanan Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs İstanbul'un fetih tarihinde düzenlenecek törenle açılışının gerçekleştirileceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA