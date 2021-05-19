Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi!



Buğdayda üretim maliyetinin kilogram başına ortalama 1.90 kuruş olduğunu aktaran Demirtaş, "Açıklanan fiyatlarla şu anda 60 kuruş, buna destek ve primleri de eklediğinizde 75 kuruş kâr ediyor" diye konuştu. İlerleyen dönemde kur artışı olması halinde yeni desteklerin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, "Yeni destekler sağlanırsa çiftçi toprağını bırakmaz. Ekime devam eder. Şu anda çiftçi bu desteği istese de olmaz gibi bakıyordu. Açıklamalar çiftçinin de beklentilerini aştı" dedi.