Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."

Türkiye 🇹🇷 ve Sırbistan 🇷🇸 vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir.



Uygulama bugünden başlamaktadır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 14, 2021