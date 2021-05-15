15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

THYden önemli karar! 14 ay sonra yeniden başladı THY'DEN ÖNEMLİ KARAR! 14 AY SONRA YENİDEN BAŞLADI
Türkiye o ülke ile de test zorunluluğunu kaldırdı! TÜRKİYE O ÜLKE İLE DE TEST ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA