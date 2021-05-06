Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum

Dolar kuru ne kadar? Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 seviyelerinde hareket ediyordu. Merkez Bankası faiz kararının ardından doların nasıl tepki vereceği merak edilirken, gözler güncel döviz kurlarına çevrildi. Dün, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 8,3167'den tamamlamıştı. Peki, dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? İşte haberin detayları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuru yönünün aşağı çevirdi. İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları: