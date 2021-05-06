Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum
Son dakika... Dolar kuru ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda son durum merak edilmeye başlandı. Dün 8,3460 liradan kapanan ve güne 8,3250 liradan başlayan dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararı sonrası hareketlendi. Peki, dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? İşte dolar kurunda son durum...
Dolar kuru ne kadar? Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 seviyelerinde hareket ediyordu. Merkez Bankası faiz kararının ardından doların nasıl tepki vereceği merak edilirken, gözler güncel döviz kurlarına çevrildi. Dün, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 8,3167'den tamamlamıştı. Peki, dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? İşte haberin detayları...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuru yönünün aşağı çevirdi. İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları:
Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 91,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,14 artışla 1,2024'ten alıcı buluyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,5730 seviyesinde bulunuyor.
Bugün, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI, ÇİN HARİÇ ALICILI SEYRETTİ
Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarında, ekonomi üzerindeki yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu baskı devam ettiği sürece faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutulmaya devam edileceği vurgulandı.
Uzun tatil arası sonrası bugün işleme açılan Japonya pay piyasalarnda bugün alıcılı bir seyir izlendi. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,80 değer kazancıyla günü 29.331 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 109,3 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 azalarak 3.441 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 3.178 puandan kapanış gerçekleştirdi.
Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,58 artışla 48,956 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,62 yükselişle 28.606 seviyelerinde bulunuyor.
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