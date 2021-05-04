04 Mayıs 2021, Salı
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Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada; "Nisan ayına ilişkin ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihiyle ilgili sosyal medya adresinden açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

"Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

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