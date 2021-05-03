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Emekliye 3'lü kazanç! Maaş, ikramiye, promosyon

Son dakika haberine göre; Bu ay maaşı bağlananları 3’lü kazanç bekliyor. En az 1.500 lira maaşla birlikte, 1.100 lira ikramiyesi ve 625 - 1.750 lira arasında yolu açılıyor.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Emekliye 3'lü kazanç! Maaş, ikramiye, promosyon

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti.



Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.




Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.




Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.




BU YIL 2 İKRAMİYE
bin liraydı, bin 100 liraya çıktı. Bu ay aylık bağlananlar, ikramiyesinden yararlanabilecek.




Yeni emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi, aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.




Bu emekliler 'ndan önce de bin 100 lira alacak.




Bankaya verilen 3 yıllık taahhütle yararlanılan promosyonun tutarı ise maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda 750 lira.



Bankaya göre bin 750 liraya kadar çıkıyor.




NASIL ALINIR?
Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor.




Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.




İkramiye için ise başvuruya gerek yok.

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