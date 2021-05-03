Emekliye 3'lü kazanç! Maaş, ikramiye, promosyon
Son dakika haberine göre; Bu ay emekli maaşı bağlananları 3’lü kazanç bekliyor. En az 1.500 lira maaşla birlikte, 1.100 lira Ramazan Bayramı ikramiyesi ve 625 - 1.750 lira arasında promosyon yolu açılıyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
BU YIL 2 İKRAMİYE
İkramiye bin liraydı, bin 100 liraya çıktı. Bu ay aylık bağlananlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.
Yeni emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi, aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.
Bu emekliler Kurban Bayramı'ndan önce de bin 100 lira alacak.
Bankaya verilen 3 yıllık taahhütle yararlanılan promosyonun tutarı ise maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda 750 lira.
Bankaya göre bin 750 liraya kadar çıkıyor.
NASIL ALINIR?
Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor.
Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.
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