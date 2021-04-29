Türkiye ile KKTC arasında petrol ürünleri ticaretinde işbirliği protokolü imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında “Petrol Ürünleri Ticaretine ve İki Adet Mobil Treyler Elektrik Santralinin Tesis Edilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Teknik anlamda olan işbirliğimizi artık sahada daha somut ve müşterek adımların atıldığı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyorum” dedi.
Bakanlıkta düzenlenen törende işbirliği protokolüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı imza attı.
Kıbrıs için enerjinin önemine değinen Bakan Arıklı, KKTC'nin enerjide çok ciddi bir problemini ortadan kaldıracaklarını söyledi.
Bakan Dönmez ise, son derece verimli ve detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son derece faydalı ve verimli, detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir KKTC'deki soydaşlarımızın enerji arz güvenliği ile ilgili yaşadığı konuları müşterek çalışma gruplarıyla ele alma imkanımız olmuştu. Bugün de bir işbirliği protokolü ile bunu bir yerde taçlandırmış olacağız. İstişari ve teknik anlamda olan işbirliğimizi artık sahada daha somut ve müşterek adımların atıldığı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Keza 2016 yılında her iki ülkenin meclisinden geçen enerji alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı vardı. O da an itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Onu dayanak yaparak daha somut konularda adım atmaya başlıyoruz. İlk etapta da KKTC'ye iki adet mobil treyler, 25 megavat bir santrali adanın ihtiyaç duyduğu anlarda acil durumlarda kullanmak üzere Kıbrıs'a göndermiş olacağız" ifadelerine yer verdi.
KKTC'nin arz güvenliğini Türkiye'nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediğini dile getiren Bakan Dönmez, "Bu arada sayın bakanın şahsında KKTC'ye ve hükümetine ayrıca teşekkür ediyorum. Zira biliyorsunuz orada bize verilen bazı arama ve üretim ruhsatları vardı petrol ve doğalgaz ile alakalı. Bugüne kadar da Türkiye Petrolleri üç sondaj yaptı. Sismik araştırmalar gerek 2 boyutlu gerek 3 boyutlu yapıldı. Bugüne kadar keşifle sonuçlanan bir çalışmamız olmadı ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler. Onun dışında Doğu Akdeniz'de biz de kendi yetki alanlarımızda arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız adada yaşayan Türklerin adanın güneyinde yaşayan insanlardan farklı haklara sahip olmadığı, eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından güney nasıl faydalanıyorsa kuzeydeki de aynı şartlarda yararlanması temel ilke ve prensibine dayanmaktadır. Biz de zaten orada bu faaliyetler keşifle sonuçlanmış olsa doğal olarak o faydayı KKTC'ye bırakmış olacağız" dedi.
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