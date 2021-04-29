Türkiye ile KKTC arasında petrol ürünleri ticaretinde işbirliği protokolü imzalandı

KKTC'nin arz güvenliğini Türkiye'nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediğini dile getiren Bakan Dönmez, "Bu arada sayın bakanın şahsında KKTC'ye ve hükümetine ayrıca teşekkür ediyorum. Zira biliyorsunuz orada bize verilen bazı arama ve üretim ruhsatları vardı petrol ve doğalgaz ile alakalı. Bugüne kadar da Türkiye Petrolleri üç sondaj yaptı. Sismik araştırmalar gerek 2 boyutlu gerek 3 boyutlu yapıldı. Bugüne kadar keşifle sonuçlanan bir çalışmamız olmadı ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler. Onun dışında Doğu Akdeniz'de biz de kendi yetki alanlarımızda arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız adada yaşayan Türklerin adanın güneyinde yaşayan insanlardan farklı haklara sahip olmadığı, eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından güney nasıl faydalanıyorsa kuzeydeki de aynı şartlarda yararlanması temel ilke ve prensibine dayanmaktadır. Biz de zaten orada bu faaliyetler keşifle sonuçlanmış olsa doğal olarak o faydayı KKTC'ye bırakmış olacağız" dedi.









