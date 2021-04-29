Son dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'para politikası' mesajı
Son dakika haberi... TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır" açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu, "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4'ten 12.2'ye çıktı" dedi.
Son dakika haberi... TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır.
Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir.
Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.
Salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor.
İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği, sağlıklı bir dış denge ve makrofinansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.
Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.
Son dönemde ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürmektedir.
Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir.
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