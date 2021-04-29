3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?

3600 ek gösterge son durum nedir? Kamuda görev alan milyolarca memurun memurluk ve emeklilikte aldıkları ücretlerde ek göstergeler etkili oluyor. Aylıklar, emekli maaşları ve ikramiyeler ek göstergelere göre belirleniyor. Ek göstergenin 3600'e yükselmesi konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek göstergede yeni gelişme var mı? 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE 2021'DE ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."