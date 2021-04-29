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3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?

2021'de çıkacak mı? Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin yakından takip ettiği 3600 ek göstergede yeni gelişme var mı? Memurluk ve emeklilikte alınan aylıkları etkileyen ek göstergelerin 3600'e çıkarılması gündemde. Konu ile ilgili son gelişmeleri merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3600 ek göstergede yeni gelişme var mı? 2021'de ? İşte son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?

son durum nedir? Kamuda görev alan milyolarca memurun memurluk ve emeklilikte aldıkları ücretlerde ek göstergeler etkili oluyor. Aylıklar, emekli maaşları ve ikramiyeler ek göstergelere göre belirleniyor. Ek göstergenin 3600'e yükselmesi konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek göstergede yeni gelişme var mı? 2021'de ? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE 2021'DE ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

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