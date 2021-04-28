Tam kapanma öncesi tüm bankalardan flaş açıklama! Nasıl hizmet verilecek?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı. Açıklamada hangi işlemlerin hangi zaman dilimi arasında nasıl yapılabileceği belirtildi. Peki tam kapanma döneminde bankalar nasıl hizmet verecek? Çek işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...
TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.
HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLECEK?
Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi:
"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.
ÇEK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."
MÜŞTERİ EDİMLERİ
Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...
- FED ne zaman açıklama yapacak? FED 28 Nisan kararı saat kaçta belli olacak? FED toplantısı...
- Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...
- ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?
- Tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı?
- A101 Aldın Aldın kampanyası! 29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
- Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...
- Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?
- AÖL 3. dönem kayıt yenilemede flaş değişiklik! 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 3. dönem sınavları...
- Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı
- Müjde geldi! Emekli ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ödeme tarihi...
- ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı?