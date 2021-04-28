Elon Musk'tan yeni Dogecoin açıklaması: Doge twiti sonrası hareketlendi! 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu?

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın attığı twit sonrası harekete geçen Dogecoin'de hareketlilik yaşanıyor. Blok zincir teknolojisini kullanan kripto para birimleri finansal piyasalarda gün geçtikçe daha çok konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının gelecek fonu için alt coinlerden Dogecoin aldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Dogecoin'de yükseliş yaşanmıştı. Musk'ın bugün attığı twit sonrası Dogecoin yeniden hareketlendi. Peki, 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

DOGECOIN NE KADAR OLDU?

Saat 9.15'te 0,25748'den işlem gören Dogecoin, Elon Musk'ın saat 9.20'de attığı twit sonrası 1 saat içinde +8 yükselerek 0,29008'e ulaştı. Dogecoin şu dakikalarda 0.28'den işlem görüyor.

ELON MUSK'TAN 'DOGE' TWEETİ

Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "The Dogefather. SNL May 8" ifadelerine yer verdi.