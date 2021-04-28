Elon Musk'tan yeni Dogecoin açıklaması: Doge twiti sonrası hareketlendi! 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu?
Elon Musk'tan son dakika Dogecoin açıklaması geldi. Son dönemde bazı büyük şirketlerin ve yetkililerinin destekleyici açıklamalarıyla öne çıkan kripto para birimleri her geçen gün ilgi görüyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan kripto para birimlerinde en çok dikkat çekenler arasında Dogecoin yer alıyor. Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın attığı twit sonrası yükselişe geçen Dogecoin ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu? İşte cevaplar...
Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın attığı twit sonrası harekete geçen Dogecoin'de hareketlilik yaşanıyor. Blok zincir teknolojisini kullanan kripto para birimleri finansal piyasalarda gün geçtikçe daha çok konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının gelecek fonu için alt coinlerden Dogecoin aldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Dogecoin'de yükseliş yaşanmıştı. Musk'ın bugün attığı twit sonrası Dogecoin yeniden hareketlendi. Peki, 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
DOGECOIN NE KADAR OLDU?
Saat 9.15'te 0,25748'den işlem gören Dogecoin, Elon Musk'ın saat 9.20'de attığı twit sonrası 1 saat içinde +8 yükselerek 0,29008'e ulaştı. Dogecoin şu dakikalarda 0.28'den işlem görüyor.
ELON MUSK'TAN 'DOGE' TWEETİ
Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "The Dogefather. SNL May 8" ifadelerine yer verdi.
BİTCOİN 55,000 DOLAR SINIRINDA
Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla yükseldiği 55,000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 49.4'e kadar indi.
Son 24 saat içinde 53,319.19 ve 55,686.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.53 artışla 54,964.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.95 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 28 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 26.43 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırının üzerine yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.76 artışla 2,645.51 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 13.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 305.3 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise son 24 saatte yüzde 6.36 artışla 563.74 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 4.25 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 86.46 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 22 milyar dolar artışla 2.26 trilyon dolar ile 2.0 trilyon dolar sınırın üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.
Toplam 9,475 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 49.4'ünü Bitcoin, yüzde 14.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolar düzeyindeydi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"Tesla şubat ayında, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Elektrikli araç üreticisi, Pazartesi günü üç aylık mali sonuçlarına eşlik eden 30 sayfalık bir slayt sunumun yaparak Tesla Motors'un 2021'in ilk çeyreğinde Bitcoin hisselerinin bir kısmını satarak 272 milyon dolarlık net gelir elde ettiğini duyurdu.
"Çin'in metropolü Şangay'daki en büyük bankalarından altısı, 5 Mayıs alışveriş festivali öncesinde dijital yuan'ı destekliyor. Hareket, ülkenin en büyük iki ödeme sağlayıcısı olan Alipay ve WeChat Pay için doğrudan bir tehdit oluşturuyor.
"Kimliği açıklanmayan bir banka yetkilisi, toplumun geleneksel ödeme platformları yerine e-yuan'a güvenmesi gerektiğini belirtti ve 'İnsanlar, dijital yuan ödemesinin artık Alipay veya WeChat Pay'e güvenmek zorunda kalmayacak kadar uygun olduğunun farkına varacaklar' dedi.
"Zürih Üniversitesi, Blockchain 2021 müfredatına Derin Dalışı'na Cardano üzerine bir ders dahil edecek. Bu durum blokzinciri alanının ortaya çıkan teknolojilerinin ileri görüşlü eğitim kurumları tarafından hızla nasıl benimsendiğini gösteriyor.
"Bitcoin eleştirmeni Jamie Dimon'un öncülük ettiği JP Morgan Chase bankacılık devinin, zengin müşteriler için ilk Bitcoin fonunu bu yaz kadar erken başlatabileceğini söyledi.
"Efsanevi hip-hop sanatçısının gizemli tweet'inden sonra Eminem'in geçen hafta NFT oyununa girmesi fikriyle spekülasyon yaptı. Real Slim Shady gerçekten de fungible token dünyasına atladı. Rapçi web sitesinde yapılan duyuruyla , Shady Con denilen şeyin Pazar günü 'Eminem onaylı çeşitli koleksiyon parçalarıyla' çıktığını duyurdu."
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