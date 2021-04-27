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Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı

talep toplama süreci için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ziraat GYO talep toplama tarihi, hisse kodu, hisse fiyatı merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, başladı mı? nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2021
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Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı

talep toplama başladı mı? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarının yüzde 25'i halka arz ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Ziraat GYO için hangi tarihlerde başvuru yapılacağı belli oldu. Hisse almak isteyen vatandaşlar, taleo toplama tarihlerini araştırıyor. Peki, başladı mı? nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte Ziraat GYO halka arz hakkında tüm detaylar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Ziraat GYO (ZRGYO)

Pay başına fiyat: 1,60 TL

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...

Ziraat GYO'nun halka arzında talepler 28-29-30 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru Kanalları

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,

–Ziraat Yatırım E-şube

–Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

–Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

–0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Bankası Kanallarından

–Ziraat Bankası internet şubesi

–Ziraat Mobil" Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

ZİRAAT GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 30 Nisan mesai bitiminde sona erecek.

Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.

TALEP SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tradresinde açıklanacak.

PAYLAR NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.

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