Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı

Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarının yüzde 25'i halka arz ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Ziraat GYO için hangi tarihlerde başvuru yapılacağı belli oldu. Hisse almak isteyen vatandaşlar, taleo toplama tarihlerini araştırıyor. Peki, Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte Ziraat GYO halka arz hakkında tüm detaylar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Ziraat GYO (ZRGYO)

Pay başına fiyat: 1,60 TL

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...

Ziraat GYO'nun halka arzında talepler 28-29-30 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.